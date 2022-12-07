Ганс-Дітер Флік може покинути пост головного тренера збірної Німеччини

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік шантажує Німецький футбольний союз непродовженням контракту.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Згідно з джерелом, Флік погодився очолити збірну Німеччини переважно через Олівера Біргоффа. У контракті головного тренера "манншафта" був пункт про те, що проєкт збірної Німеччини стане "проєкт Фліка-Біргоффа".

Тепер колишній наставник Баварії хоче мати право голосу при визначенні наступника Біргоффа. Інакше тренер погрожує подати у відставку.

Нагадаємо, що вчора Бірхофф був звільнений з посади командного менеджера збірної Німеччини. Вважається, що фаворитом на вакантну посаду є Маттіас Заммер.

Раніше повідомлялося, що Клопп не буде очолювати збірну Німеччини після ЧС-2022.