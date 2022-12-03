Агент Довбика: Артем досяг певного рівня, статусу

Нападником Дніпра-1 Артемом Довбиком цікавляться команди з чемпіонатів Англії, Італії, Франції, Туреччини, Бельгії.

Про це розповів агент форварда Олексій Люндовський.

"Артем справді досяг певного рівня, статусу. Які клуби виявляють інтерес? Загалом у трансферах, які поки що не відбулися, про конкретику не говорять - все у процесі. Але можу вас запевнити, що є інтерес із чемпіонатів Англії, Італії, Франції, Туреччини, Бельгії. Це якщо говорити про команди, які запитували деякі дані, статистику, відео", - сказав Люндовський.