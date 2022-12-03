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Агент Довбика назвав суму трансферу нападника

Сьогодні 09:55 145 0
Олексій Люндовський прокоментував трансфер Артема Довбика
Агент Довбика назвав суму трансферу нападника
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - fanday.net.

Стали відомі умови, за яких Дніпро-1 може відпустити нападника Артема Довбика.

Про це розповів агент форварда Олексій Люндовський в інтерв'ю Fanday.

"Клуби Серії А повернулись до трансферу Довбика? Я трохи здивований, чому інформація з'явилася саме зараз, кому це вигідно та чому називаються саме такі суми, а не інші.

Давайте розбиратися. Клуби не поверталися до переговорів, бо з них не виходили. Серйозний трансфер – це постійна робота. Контакти із закордонними клубами у нас не припинялися, всі клуби, які фігурували у ЗМІ, продовжують спостерігати за Довбиком та вести роботу з підготовки трансферу.

Був інший момент у цих кількох повідомленнях, які здивували. Сума трансферу. Ви бачили, що фігурувало 7-8 млн євро. На таку суму зараз СК Дніпро-1 навіть не дивитиметься. Я просто нагадаю, що ще влітку, коли Довбик був без ігрової практики, за нього офіційно пропонували 10 мільйонів, адже тоді у багатьох були сумніви, як вийде Артем після вимушеної перерви та травми, як швидко зможе собі повернути тонус.

Зараз, коли він знову найкращий бомбардир УПЛ після осінньої частини сезону, та ще й підкріпив це результативністю в єврокубках, його ціна явно буде вищою, ніж улітку. Які 7-8 мільйонів?", – розповів Люндовський.

У поточному сезоні Довбик провів 28 матчів за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 19 голами та 5 асистами.

Раніше клуб Серії А поновив інтерес до Довбика.

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