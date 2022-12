Нападник збірної США Крістіан Пулишич зможе зіграти у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Пулишич отримав травму у матчі проти Ірану (1:0), коли забив єдиний гол у цій грі.

UPDATE: Christian Pulisic has been cleared to play in tomorrow’s match versus Netherlands. pic.twitter.com/ANg2baaJez