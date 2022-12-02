Гравці Ювентуса таємно отримували зарплатню під час пандемії

Цей інцидент може стати причиною відставки ради директорів клубу

Джерело - Football Italia.

17 гравців Ювентуса отримали виплати на суму майже у 60 мільйонів євро під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Зазначається, що гравці уклали угоди про таємні виплати зарплатні, хоча клуб офіційно повідомив, що на ранніх стадіях пандемії коронавірусу гравці відмовилися від чотиримісячної заробітної плати.

Фінансова поліція Італії знайшла угоди між гравцями та Ювентусом на загальну суму від 56,6 до 61,8 мільйона євро.

11 угод було оформлено на суму, трохи більше за 30 мільйонів євро. 6 з цих угод були підписані обидвома сторонами, 4 тільки клубом, а в одній не було підписів.

Цей інцидент може стати причиною відставки ради директорів клубу.

Раніше УЄФА почала розслідування порушення Ювентусом правил фейр-плею.