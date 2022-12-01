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УЄФА почала розслідування порушення Ювентусом правил фейр-плею

Сьогодні 21:22 131 0
УЄФА почала розслідування порушення Ювентусом правил фейр-плею
#Ювентус

Джерело - УЄФА.

Слідча палата фінансового контролю за клубами (CFCB) почала офіційне розслідування щодо можливих порушень Ювентусом правил ліцензування клубів та фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє УЄФА.

Розслідування буде зосереджено на можливих фінансових порушеннях, які були нещодавно оприлюднені в результаті розгляду, проведеного Італійською комісією з компаній та бірж (CONSOB) та прокуратурою Турину.

23 серпня 2022 року CFCB уклала мирову угоду з Ювентусом. Ця мирова угода була укладена на основі фінансової інформації, раніше наданої клубом щодо фінансових періодів у 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 роках.

Якщо після розслідування фінансовий стан клубу суттєво відрізнятиметься від того, що вказано в угоді, CFCB залишає за собою право розірвати мирову, вжити будь-які юридичні дії, які вважатиме за доцільні, та застосувати дисциплінарні заходи відповідно до застосовних процесуальних правил УЄФА CFCB.

Раніше повідомлялося, що у Ювентуса знайшли 34 млн євро незадекларованих боргів.

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