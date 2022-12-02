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Лейпциг не має наміру продавати Ольмо

Сьогодні 16:59 148 0
Контракт іспанця з Лейпцигом спливає влітку 2024 року
Лейпциг не має наміру продавати Ольмо
#Ольмо, #РБ Лейпциг

Джерело - Football Espana.

Півзахисник РБ Лейпциг та збірної Іспанії Дані Ольмо залишиться у клубі до кінця свого контракту

Про це повідомляє інсайдер Сід Лоу.

Контракт іспанця з Лейпцигом спливає влітку 2024 року.

Лейпциг не збирається продавати півзахисника. Трансфер може відбутися тільки у випадку пропозиції на велику суму. Це, не дивлячись на інтерес деяких клубів, може стати на перешкоді трансферу іспанця.

Майбутнє Ольмо у Німеччині остаточно вирішиться наступного літа.

Нагадаємо, Челсі готує трансфер Нкунку.

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