Контракт іспанця з Лейпцигом спливає влітку 2024 року

Джерело - Football Espana.

Півзахисник РБ Лейпциг та збірної Іспанії Дані Ольмо залишиться у клубі до кінця свого контракту

Про це повідомляє інсайдер Сід Лоу.

Контракт іспанця з Лейпцигом спливає влітку 2024 року.

Лейпциг не збирається продавати півзахисника. Трансфер може відбутися тільки у випадку пропозиції на велику суму. Це, не дивлячись на інтерес деяких клубів, може стати на перешкоді трансферу іспанця.

Майбутнє Ольмо у Німеччині остаточно вирішиться наступного літа.

Нагадаємо, Челсі готує трансфер Нкунку.