Джерело - Football Espana.
Півзахисник РБ Лейпциг та збірної Іспанії Дані Ольмо залишиться у клубі до кінця свого контракту
Про це повідомляє інсайдер Сід Лоу.
Контракт іспанця з Лейпцигом спливає влітку 2024 року.
Лейпциг не збирається продавати півзахисника. Трансфер може відбутися тільки у випадку пропозиції на велику суму. Це, не дивлячись на інтерес деяких клубів, може стати на перешкоді трансферу іспанця.
Майбутнє Ольмо у Німеччині остаточно вирішиться наступного літа.
Нагадаємо, Челсі готує трансфер Нкунку.