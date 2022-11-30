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Гвардіола: Мені боляче, що Барселона не в Лізі чемпіонів

Сьогодні 14:20 205 0
Пеп Гвардіола висловився про виліт Барселони з Ліги чемпіонів
Гвардіола: Мені боляче, що Барселона не в Лізі чемпіонів
#Барселона, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Барселона повинна була грати у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"Щодо Ліги чемпіонів є деяке розчарування, але якщо ви проаналізуєте матчі, то зрозумієте, що такий турнір – у Мюнхені вони мали перемагати, враховуючи те, як вони грали.

Керівництво доклало неймовірних зусиль, щоб створити екстраординарну команду. Мені боляче, що вони не в Лізі чемпіонів, але насправді я волію не зустрічатися з Барселоною", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Барселона посіла третє місце у групі з Баварією, Інтером та Вікторією, набравши за шість турів лише 7 очок.

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