Гвардіола: Мені боляче, що Барселона не в Лізі чемпіонів

Барселона повинна була грати у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола в інтерв'ю Mundo Deportivo.

"Щодо Ліги чемпіонів є деяке розчарування, але якщо ви проаналізуєте матчі, то зрозумієте, що такий турнір – у Мюнхені вони мали перемагати, враховуючи те, як вони грали.

Керівництво доклало неймовірних зусиль, щоб створити екстраординарну команду. Мені боляче, що вони не в Лізі чемпіонів, але насправді я волію не зустрічатися з Барселоною", – сказав Гвардіола.