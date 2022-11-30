Гвардіола: Мені боляче, що Барселона не в Лізі чемпіонів

Джерело - isport.ua.
Барселона повинна була грати у плей-оф Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола в інтерв'ю Mundo Deportivo.
"Щодо Ліги чемпіонів є деяке розчарування, але якщо ви проаналізуєте матчі, то зрозумієте, що такий турнір – у Мюнхені вони мали перемагати, враховуючи те, як вони грали.
Керівництво доклало неймовірних зусиль, щоб створити екстраординарну команду. Мені боляче, що вони не в Лізі чемпіонів, але насправді я волію не зустрічатися з Барселоною", – сказав Гвардіола.
Нагадаємо, Барселона посіла третє місце у групі з Баварією, Інтером та Вікторією, набравши за шість турів лише 7 очок.