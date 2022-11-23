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Гвардіола: Радий залишитись у Манчестер Сіті ще на 2 роки

Сьогодні 18:25 279 0
Гвардіола прокоментував продовження контракту з клубом.
Гвардіола: Радий залишитись у Манчестер Сіті ще на 2 роки
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - mancity.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив рішення продовжити контракт з клубом.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я радий залишитись у Манчестер Сіті ще на 2 роки.

Я не можу віддячити всім у клубі за довіру до мене. Мені тут комфортно, я щасливий. У мене є все необхідне, щоб виконувати свою роботу якнайкраще.

Я знаю, що наступний розділ цього клубу протягом наступного десятиліття буде дивовижним. Таке відбувалося протягом останніх 10 років, і це буде - в наступні 10, тому що цей клуб настільки стабільний.

З першого дня я відчув щось особливе, перебуваючи тут. Я не можу бути в кращому місці.

У мене все ще є відчуття, що ми можемо досягти більшого разом, і тому я хочу залишитися і продовжувати боротьбу за трофеї", - сказав Гвардіола.

Раніше Манчестер Сіті продовжив контракт з Гвардіолою.

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