Гвардіола: Радий залишитись у Манчестер Сіті ще на 2 роки

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив рішення продовжити контракт з клубом.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я радий залишитись у Манчестер Сіті ще на 2 роки.

Я не можу віддячити всім у клубі за довіру до мене. Мені тут комфортно, я щасливий. У мене є все необхідне, щоб виконувати свою роботу якнайкраще.

Я знаю, що наступний розділ цього клубу протягом наступного десятиліття буде дивовижним. Таке відбувалося протягом останніх 10 років, і це буде - в наступні 10, тому що цей клуб настільки стабільний.

З першого дня я відчув щось особливе, перебуваючи тут. Я не можу бути в кращому місці.

У мене все ще є відчуття, що ми можемо досягти більшого разом, і тому я хочу залишитися і продовжувати боротьбу за трофеї", - сказав Гвардіола.