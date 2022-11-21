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Філіппов: Шукатиму нову команду, якщо не буду потрібен Сент-Трюйдену

Сьогодні 12:20 95 0
Філіппов: Шукатиму нову команду, якщо не буду потрібен Сент-Трюйдену

Джерело - Sport Arena.

Український нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов може покинути бельгійську команду.

Про це він розповів порталу Sport Arena.

"Зараз уже настала відпустка. Тому є час трохи перевести дух і набратися сили. Контракт із Ригою у мене до 1 грудня. Тож у Ризі я навряд чи залишусь. Першого січня я вже маю бути в Бельгії. А там дивитимемося щодо ситуації. Якщо я не буду потрібен у Сент-Трюйдені, шукатиму нову команду, де я буду потрібен і де отримуватиму стабільну ігрову практику, а також ставитиму перед собою максимальні завдання".

Ще не було жодних розмов ні з тренером, ні з директором. Тому вже після приїзду до Бельгії буде детальніша інформація. Намагаюся по можливості дивитися якнайбільше ігор УПЛ. Я радий, що в Україні є футбол, що грають. Тож приємно спостерігати за всіма хлопцями. Приємно, що вони мають роботу".

"Дякую нашим захисникам, дякую всім тим, хто захищає нашу землю. Дякую, що дають хлопцям можливість займатися улюбленою справою. Дякую ЗСУ, дякую всім тим, хто допомагає очищати нашу землю від ворогів", - сказав Філіппов.

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