Філіппов: Шукатиму нову команду, якщо не буду потрібен Сент-Трюйдену

Джерело - Sport Arena.

Український нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов може покинути бельгійську команду.

Про це він розповів порталу Sport Arena.

"Зараз уже настала відпустка. Тому є час трохи перевести дух і набратися сили. Контракт із Ригою у мене до 1 грудня. Тож у Ризі я навряд чи залишусь. Першого січня я вже маю бути в Бельгії. А там дивитимемося щодо ситуації. Якщо я не буду потрібен у Сент-Трюйдені, шукатиму нову команду, де я буду потрібен і де отримуватиму стабільну ігрову практику, а також ставитиму перед собою максимальні завдання".

Ще не було жодних розмов ні з тренером, ні з директором. Тому вже після приїзду до Бельгії буде детальніша інформація. Намагаюся по можливості дивитися якнайбільше ігор УПЛ. Я радий, що в Україні є футбол, що грають. Тож приємно спостерігати за всіма хлопцями. Приємно, що вони мають роботу".