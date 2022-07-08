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Українець Філіппов оформив гол+пас за Ригу в Лізі конференцій ВІДЕО

Сьогодні 16:31 Андрій Дунець 327 0
Українець Філіппов оформив гол+пас за Ригу в Лізі конференцій ВІДЕО
#Ліга конференцій, #Рига, #Сент-Трюйден, #Філіппов

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференцій латвійська Рига грала на виїзді проти ірландського Деррі Сіті. Героєм поєдинку став нападник Олександр Філіппов.

Українець відзначився голом та результативною передачею. 

Вдалі дії Філіппова дозволили Ризі святкувати перемогу в першій грі двоматчевого протистояння - 2:0. Матч-відповідь буде зіграний 14 липня.

Олександр Філіппов виступає за латвійський клуб на правах оренди (до кінця 2022-го), а його контракт належить бельгійському Сент-Трюйдену.

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