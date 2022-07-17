Нападник Ворскли перейшов до Риги

Джерело - football.ua.
Рига підписала контракт з нападником Ворскли Лукасом Рангелом.
Про це повідомляє пресслужба латвійського клубу.
Деталі угоди із 27-річним бразильцем не розголошуються.
Минулого сезону Рангел відіграв за полтавців 13 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу.
Після початку військових дій в Україні Рангел перебрався в азербайджанський Сабах, де провів вісім ігор, забив два м'ячі та віддав два асисти.
Нагадаємо Ворскла розгромила польський клуб у спарингу.