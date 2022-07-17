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Нападник Ворскли перейшов до Риги

Сьогодні 22:11 255 0
Деталі угоди із 27-річним бразильцем не розголошуються
Нападник Ворскли перейшов до Риги
#Ворскла

Джерело - football.ua.

Рига підписала контракт з нападником Ворскли Лукасом Рангелом.

Про це повідомляє пресслужба латвійського клубу.

Деталі угоди із 27-річним бразильцем не розголошуються.

Минулого сезону Рангел відіграв за полтавців 13 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Після початку військових дій в Україні Рангел перебрався в азербайджанський Сабах, де провів вісім ігор, забив два м'ячі та віддав два асисти.

Нагадаємо Ворскла розгромила польський клуб у спарингу.

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