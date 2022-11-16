Тухель може замінити Сімеоне в Атлетіко

Керівництво мадридської команди роздумує над зміною тренера

Мадридський Атлетіко вилетів із Ліги чемпіонів ще на стадії групового етапу, не зумівши навіть забезпечити собі участь у Лізі Європи, може залишитися без головного тренера.

Про це повідомляє The Sun.

У чемпіонаті Іспанії у матрацників справи також йдуть не дуже: п'яте місце, відставання в 13 очок від лідируючої Барселони, не вражаюча гра.

У зв'язку з цим з'являється інформація, що керівництво столичного клубу може піти на серйозний крок та звільнити Дієго Сімеоне. Будучи найвищим тренером у світі, аргентинець не справляється з ситуацією.

Атлетіко може розглянути кандидатуру Томаса Тухеля, нещодавно звільненого із лондонського Челсі. Німецький фахівець досі лишається без роботи.

Нагадаємо, що Тухель не порозумівся з новим власником синіх Тоддом Боелі. Внаслідок конфлікту американський бізнесмен звільнив німця лише через тиждень після закриття літнього трансферного вікна.