Луческу: Метод суддівства цього арбітра не відповідає принципу фейр-плей

Головний тренер Динамо Мірча Луческу залишився незадоволений роботою арбітра Ігоря Пасхала у матчі 13-го туру УПЛ з Колосом (0:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Колос показав свої найсильніші сторони: агресивність, організація гри в обороні, безліч фолів. Те, що вони вміють. На жаль, суддя недостатньо часто зупиняв гру.

Наприкінці гри, коли ми були у меншості, він тричі не давав фоли в наш бік, тим самим розпочинав контратаки "Колоса". Ці атаки були дуже небезпечні. Ми грали в меншості та переводили багато гравців в атаку. З цим суддею завжди були проблеми, тому що його розуміння гри та метод суддівства не відповідають принципу фейр-плей у футболі.

Я думав, що після двох поразок "Колоса", де були суддівські помилки із призначенням пенальті у їхні ворота, симпатії судді сьогодні будуть на їхньому боці. Тому я емоційно протестував, бо були фоли поблизу штрафного майданчика, а він давав нам фоли в районі 40-60 метрів від воріт. Були досить агресивні фоли, які, звісно, ​​треба було свистіти. Але це не означає, що ми не мали обігравати суперника. Треба було забивати.

Чотири очки втратили приблизно за однакових умов. І тоді Караваєв не забив, і зараз Джастін Лонвейк не реалізував момент. Це частина футболу", - зазначив Луческу.