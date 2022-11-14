Луческу: Метод суддівства цього арбітра не відповідає принципу фейр-плей

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу залишився незадоволений роботою арбітра Ігоря Пасхала у матчі 13-го туру УПЛ з Колосом (0:0).
Про це заявив сам фахівець.
"Колос показав свої найсильніші сторони: агресивність, організація гри в обороні, безліч фолів. Те, що вони вміють. На жаль, суддя недостатньо часто зупиняв гру.
Наприкінці гри, коли ми були у меншості, він тричі не давав фоли в наш бік, тим самим розпочинав контратаки "Колоса". Ці атаки були дуже небезпечні. Ми грали в меншості та переводили багато гравців в атаку. З цим суддею завжди були проблеми, тому що його розуміння гри та метод суддівства не відповідають принципу фейр-плей у футболі.
Я думав, що після двох поразок "Колоса", де були суддівські помилки із призначенням пенальті у їхні ворота, симпатії судді сьогодні будуть на їхньому боці. Тому я емоційно протестував, бо були фоли поблизу штрафного майданчика, а він давав нам фоли в районі 40-60 метрів від воріт. Були досить агресивні фоли, які, звісно, треба було свистіти. Але це не означає, що ми не мали обігравати суперника. Треба було забивати.
Чотири очки втратили приблизно за однакових умов. І тоді Караваєв не забив, і зараз Джастін Лонвейк не реалізував момент. Це частина футболу", - зазначив Луческу.