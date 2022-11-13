Головне
Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 938
Українські фехтувальниці поступилися Італії у фіналі Кубка світу
Сьогодні 18:24 126
Металіст 1925 переміг Інгулець у 13 турі УПЛ
Сьогодні 17:11 186
Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ
Сьогодні 17:00 342
Олександрія вирвала перемогу у матчі з Вересом у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:37 270
СК Дніпро-1 втратив очки у матчі з Ворсклою у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:13 845
Адесан'я програв Перейрі, Пуар'є задушив Чендлера: результати UFC 281
Сьогодні 11:40 235
IBF призначила для Усика обов'язкового претендента
Сьогодні 10:43 1459
Перейра нокаутував Адесанью та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:26 559
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
Вчора 23:52 4916
Прямі трансляції

Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ

Сьогодні 17:00 342 0
Підопічні Луческу не забили жодного голу
Динамо не переграло Колос у 13 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо зіграло в внічию з Колосом. 

Матч завершився з рахунком 0:0. На 68-ій хвилині Динамо залишилося у меншості - Денис Попов отримав друге попередження.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 13 листопада

Динамо - Колос 0:0 

Динамо: Георгій Бущан, Костянтин Вівчаренко (Владислав Дубінчак 65), Денис Попов, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Джостін Лонвейк 65), Володимир Шепелєв (Олександр Сирота 70), Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін (Денис Гармаш 46)

Колос: Євген Волинець, Роман Гончаренко, Павло Оріховський (Андрій Богданов 70), Вадим Мілько (Євген Задоя 81), Олександр Чорноморець, Денис Безбородько (Кирило Попов 70), Ніколай Золотов, Сергій Чоботенко, Сергій Мякушко (Андрій Соловйов 90+5), Сергій Болбат, Олег Ільїн

Попередження: Денис Попов 25, Владислав Кабаєв 48, Денис Попов 68, Сергій Сидорчук 90+5 – Павло Оріховський 14, Олег Ільїн 26, Сергій Болбат 83, Андрій Богданов 90+5

Вилучення: Денис Попов 68 (друга жовта)

Раніше Зоря відібрала очки у Шахтаря у 13 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ Динамо - Колос: де дивитися матч УПЛ 3065
Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Зоря: де дивитися матч УПЛ 2744
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 2005
Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 3083
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО 4916
Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Ворскла - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 2453
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 36908
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16726
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32169
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180259 7
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14951
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19715 7