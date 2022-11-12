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Фред покине Манчестер Юнайтед вільним агентом

Сьогодні 17:11 220 0
Фред може змінити клуб
Фред покине Манчестер Юнайтед вільним агентом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Фред

Джерело - sport.ua.

Контракт бразильського півзахисника Фреда з Манчестер Юнайтед спливає наприкінці сезону. Після цього він, найімовірніше, покине клуб вільним агентом.

Про це повідомляє The Gurdian.

У контракті прописано опцію продовження до 2024 року, але зараз жодна із сторін не схиляється до того, щоб її активувати. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не бачить бразильського хавбека у своїх планах.

Цього сезону АПЛ Фред лише чотири рази вийшов в основі. Хавбек перейшов у Манчестер Юнайтед у 2018 році із Шахтаря за 59 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонує Фреду новий контракт.

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