Фред покине Манчестер Юнайтед вільним агентом

Фред може змінити клуб

Контракт бразильського півзахисника Фреда з Манчестер Юнайтед спливає наприкінці сезону. Після цього він, найімовірніше, покине клуб вільним агентом.

Про це повідомляє The Gurdian.

У контракті прописано опцію продовження до 2024 року, але зараз жодна із сторін не схиляється до того, щоб її активувати. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не бачить бразильського хавбека у своїх планах.

Цього сезону АПЛ Фред лише чотири рази вийшов в основі. Хавбек перейшов у Манчестер Юнайтед у 2018 році із Шахтаря за 59 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонує Фреду новий контракт.