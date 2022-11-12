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Луческу готовий завершити тренерську кар'єру

Сьогодні 16:56 1195 0
Луческу готовий піти на пенсію
Луческу готовий завершити тренерську кар'єру
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

77-річний головний тренер Динамо Мірча Луческу, попри чинний контракт з киянами до літа 2024 року, серйозно замислюється про те, щоб завершити кар'єру і вийти на пенсію.

Про це румунській пресі розповів близький друг Луческу та експрезидент бухарестського Динамо Константін Ангелаке.

"З особистої точки зору у Мірчі Луческу все гаразд. З точки зору прогресу київське Динамо йде як може, у тому сенсі, що команда грає там, де може, спадкоємності бути не може, легіонери пішли, а в них залишилися лише молоді українські футболісти.

Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що з нього достатньо і що йому потрібно подбати про себе та відпочити, щоб знайти спокій.

Напевно, якщо так і продовжуватиметься [збережеться невизначена ситуація, викликана війною в Україні], то взимку навряд чи, а влітку він скаже Суркісу [президенту Динамо]: "Сер, все це добре, але давайте зупинимося на цьому, знайдіть українця, знайдіть те, що вам потрібно, і давайте рухатись далі", - сказав Ангелаке.

Нагадаємо, Луческу міг покинути київський клуб після поразки від Бенфіки в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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