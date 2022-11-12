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Луческу: Після гри з Бенфікою я хотів піти з Динамо

Сьогодні 12:21 226 0
Тренер киян розповів про важкий період в команді
Луческу: Після гри з Бенфікою я хотів піти з Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Sport Total FM.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу міг покинути київський клуб після поразки від Бенфіки в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це він розповів порталу Sport Total FM.

"Ми мали так багато розмов, але після гри з Бенфікою, чесно кажучи, я хотів піти. Мені у моєму віці нелегко їздити 10 годин автобусом. Я звик боротися за титули, але потрапив у ситуацію, коли не міг контролювати те, що відбувається. Але я залишився, я думав, що ненормально піти, особливо з огляду на те, через що проходять ці люди. Ми сподіваємося, що повернемося, що в якийсь момент все зупиниться, позбавимося цього варварства, повернемося до нормального життя".

  Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією

"Я ніколи не зрозумію, що змушує людей підтримувати цю війну. Коли мир - все красиво, на війні все некеровано. Так було й у 2014 році, коли я їздив до Києва та грав матчі із Шахтарем після окупації Донецька. Тоді я був у літаку, тепер я в автобусі", - сказав Луческу.

Раніше Динамо розібралось з Олександрією.

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