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Ройс: Моя велика мрія, на жаль, розбита

Сьогодні 20:28 262 0
Марко Ройс прокоментував пропуск чемпіонату світу у Катарі
Ройс: Моя велика мрія, на жаль, розбита
Фото - gettyimages
#Ройс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Боруссії Марко Ройс відреагував на неучасть у ЧС-2022 через травму.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Як дехто з вас, напевно, вже зрозумів, я не зможу поїхати на чемпіонат світу. В останні дні робилося все можливе, щоб моя участь стала можливою. Але цього виявилося замало для чемпіонату світу! Окрема подяка всім тим, хто віддав всі сили, щоб допомогти мені.

Хотів би подякувати тренеру Хансі Фліку та лікарю команди Йохена Хане, які теж всі перепробували! Хотілося б поділитися з вами найкращими новинами, але, на жаль, нічого не вдієш. І я, і решта повинні це прийняти. Моя велика мрія, на жаль, розбита! Тепер я бажаю своїй команді успіхів у Катарі і триматиму пальці схрещеними з дому! Побачимося на полі!", – написав Ройс.

Нагадаємо, Гетце та Мукоко - в заявці збірної Німеччини на ЧС-2022.

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