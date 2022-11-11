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Худжамов назвав причину провалу Динамо

Сьогодні 22:40 149 0
Рустам Худжамов прокоментував виступи Динамо та Шахтаря у єврокубках
Худжамов назвав причину провалу Динамо
#Динамо Київ, #Шахтар, #Рустам Худжамов

Джерело - sport.ua.

Ексворотар Маріуполя Рустам Худжамов оцінив успіхи Шахтаря та Динамо у розіграші єврокубків цього сезону.

Про це розповів сам футболіст.

"Проблеми Динамо – через неправильну підготовку до сезону. Коли розпочалася війна, вони довго не знали, що робити, потім загнали себе цими виставковими матчами по всій Європі. І коли стало зрозуміло, що і чемпіонат України, і в єврокубках треба грати, їм не вистачило сил.

Цей єврокубковий сезон показав, що українські футболісти теж варті чогось. Досі у Шахтарі своїх вихованців до основного складу не підпускали. Але коли в умовах війни клуб втратив усіх легіонерів, довелося робити ставку на своїх і виявилось, що вони чудові", – упевнений Худжамов.

Нагадаємо, Динамо готувалося до матчу з Чорноморцем у Молдові.

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