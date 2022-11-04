Динамо готувалося до матчу з Чорноморцем у Молдові

5 листопада, команда вирушить до Одеси

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо після матчу 6-го туру Ліги Європи проти Фенербахче (0:2) вирушило до молдавського Кишинева.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Там команда Мірчі Луческу готувалася до 11-го туру чемпіонату України проти Чорноморця.

Сьогодні, 4 листопада, кияни провели тренування на стадіоні Зімбру, а також відновлювальні заходи для тих гравців, які брали участь у поєдинку з Фенербахче.

Завтра, 5 листопада, команда вирушить до Одеси, де у неділю, 6 листопада, зіграє з Чорноморцем.

Раніше Луческу назвав причину провалу Динамо у єврокубках.