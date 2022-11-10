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Калітвінцев: Мрію зіграти за збірну України

Сьогодні 13:39 57 0
Вінгер Олександріє хоче зіграти за національну команду
Калітвінцев: Мрію зіграти за збірну України
#Збірна України з футболу, #Владислав Калітвінцев, #Олександрія

Джерело - FanDay.

Вінгер Олександрії Владислав Калітвінцев мріє отримати виклик до збірної України.

Про це він розповів порталу FanDay.

"Звісно, ​​це мрія будь-якого футболіста - зіграти за свою національну збірну. Неважливо, коли ти туди потрапляєш, у 20 років чи 30. Або навіть у 35, не має значення. Поки ти граєш на високому професійному рівні, ти завжди хочеш потрапити туди. І я не виняток, дуже хочу зіграти за національну збірну України", - сказав Калітвінцев.

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