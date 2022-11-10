Калітвінцев: Мрію зіграти за збірну України

Вінгер Олександрії Владислав Калітвінцев мріє отримати виклик до збірної України.

Про це він розповів порталу FanDay.

"Звісно, ​​це мрія будь-якого футболіста - зіграти за свою національну збірну. Неважливо, коли ти туди потрапляєш, у 20 років чи 30. Або навіть у 35, не має значення. Поки ти граєш на високому професійному рівні, ти завжди хочеш потрапити туди. І я не виняток, дуже хочу зіграти за національну збірну України", - сказав Калітвінцев.