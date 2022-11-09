Йовичевич: Шахтар набрав важливі очки у грі з Вересом

Шахтар заслужив перемогу над Вересом у 12 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Коли перемагаєш, емоцій більше. Результат за грою, ми заслужили навіть більше, ніж 2:0, адже частіше володіли м’ячем і цілковито домінували. Структура гри після втрати м’яча також була гарною, ми продемонстрували повагу до Вереса, тому й матч вийшов серйозним.

За моментами рахунок міг би бути й більшим. Скажу, що ці три очки є дуже важливими для нас у перегонах із Дніпром-1. З погляду психології важливо втримувати тонус переможця, що тішить мене як тренера", - відзначив Йовичевич.