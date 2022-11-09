Головне
Дніпро-1 з хет-триком Довбика переміг Колос
Сьогодні 16:50 588
Аталанта з Маліновським поступилась Лечче: Результати 14 туру Серії А
Сьогодні 21:24 112
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 21:12 3192
ПСЖ контактував із оточенням Мудрика
Сьогодні 21:11 110
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО
Сьогодні 20:42 1010
Збірна України перемогла Косово у відборі ЧС-2024
Сьогодні 20:07 405
Арсенал провів переговори з Мудриком
Сьогодні 18:11 924
Російських і білоруських боксерів виключили з рейтингів WBC
Сьогодні 17:38 362 1
Шахтар розібрався з Вересом у 12 турі УПЛ
Сьогодні 17:04 620
Кривбас переміг Ворсклу у матчі з трьома вилученнями
Сьогодні 16:36 550
Прямі трансляції

Йовичевич: Шахтар набрав важливі очки у грі з Вересом

Сьогодні 20:40 159 0
Ігор Йовичевич прокоментував перемогу над Вересом
Йовичевич: Шахтар набрав важливі очки у грі з Вересом
#Верес, #Йовичевич, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар заслужив перемогу над Вересом у 12 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер гірників Ігор Йовичевич.

"Коли перемагаєш, емоцій більше. Результат за грою, ми заслужили навіть більше, ніж 2:0, адже частіше володіли м’ячем і цілковито домінували. Структура гри після втрати м’яча також була гарною, ми продемонстрували повагу до Вереса, тому й матч вийшов серйозним.

За моментами рахунок міг би бути й більшим. Скажу, що ці три очки є дуже важливими для нас у перегонах із Дніпром-1. З погляду психології важливо втримувати тонус переможця, що тішить мене як тренера", - відзначив Йовичевич.

Нагадаємо, Шахтар розібрався з Вересом у 12 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 3192
Клімас назвав орієнтовну дату бою Усик - Ф'юрі Клімас назвав орієнтовну дату бою Усик - Ф'юрі 2851
Верес - Шахтар: де дивитися матч УПЛ Верес - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 1775
Колос - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Колос - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 1576
Кривбас - Ворскла: де дивитися матч УПЛ Кривбас - Ворскла: де дивитися матч УПЛ 1215
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 6161
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227527 5
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187153
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16058 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16867 26
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85883
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14355