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Шахтар розібрався з Вересом у 12 турі УПЛ

Сьогодні 17:04 71 0
Шахтар впевнено переміг Верес
Шахтар розібрався з Вересом у 12 турі УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі УПЛ Верес поступився Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гірників.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 09 листопада

Верес - Шахтар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Мудрик, 0:2 - 65 Криськів

Верес: Когут – Є. Пасіч, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Кльоц (Курко, 78 – В. Шарай (М. Сергійчук, 70), С. Шарай (Лебеденко, 70), Дахновський – Гайдучик.

Шахтар: Пятов – Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козік, 88) – Степаненко (Назарина, 63) – Мудрик (Очеретько, 88), Судаков (Петряк, 63), Бондаренко, Криськів – Траоре (Сікан, 73)

Раніше Кривбас переміг Ворсклу у матчі з трьома вилученнями.

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