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УЄФА провела зустріч із представниками Суперліги

Сьогодні 12:24 66 0
УЄФА провела зустріч із представниками Суперліги
#УЄФА, #Європейська Суперліга

Джерело - УЄФА.

Сьогодні, 8 листопада, у Ньоні зустрілися офіційні особи УЄФА, представники європейських клубів та ліг і представники Європейської Суперліги.

Про це йдеться у заяві УЄФА.

"Вище керівництво УЄФА на чолі з президентом Александром Чеферіном та високопоставленими представниками національних ліг, клубів, гравців та вболівальників разом підкреслили, що опозиція самопроголошеній Суперлізі сьогодні залишається одноголосною, як і в квітні 2021 року. Згідно з принципів єдності європейського футболу, УЄФА та партнери в ході сьогоднішнього обговорення вчергове відкинули ідею створення Суперліги".

  Гендиректор Суперліги: Це не буде закрите змагання

"УЄФА та партнери, як і раніше, вірні принципам європейського футболу, що засновані на відкритості, солідарності та меритократії та ставлять спортивні принципи й суспільні інтереси вище за привілеї та особисту вигоду", - йдеться у заяві.

Раніше Галліані запропонував створити Суперлігу без англійських клубів.

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