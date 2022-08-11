Генеральний директор Монци Адріано Галліані запропонував створити Суперлігу без англійських клубів.

Про це розповів сам функціонер.

"Клуби АПЛ заробляють у чотири рази більше, ніж клуби Серії А.

Монца отримає 33 мільйони євро від телевізійних прав, і ми повинні віддати 3 мільйони євро Серії B.

Новачок АПЛ отримує 160 мільйонів євро. Як ми можемо конкурувати з Ноттінгем Форест? І як я можу зупинити цю тенденцію світової економіки?

У футболі також має бути Brexit. Хто змушує британців робити це, щоб втрачати 4 мільярди на рік, а також вічно заповнені стадіони? Тому це був би справжній чемпіонат Європи без англійців", - сказав Галліані.