Гендиректор Суперліги: Це не буде закрите змагання

Джерело - AS.
Можливий турнір Європейської Суперліги не буде закритим.
Про це розповів гендиректор проєкту. Бернд Райхарт.
"Суперліга не буде закритим змаганням, постійних членів не буде. Окрім Реала, Барселони та Ювентуса є багато інших клубів, які мають занепокоєння щодо поточної ситуації в футболі та ідеї щодо її покращення у Європі. Спортивні заслуги будуть центральною частиною Суперліги".
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"У Суперлізі буде жорсткий фінансовий контроль, не вагайтеся. Це одна з осей нашого проєкту. Футбол повинен контролювати свої витрати і жити коштом прибутку, який він генерує", - розповів Райхарт.
Раніше Галліані запропонував створити Суперлігу без англійських клубів.