Гендиректор Суперліги: Це не буде закрите змагання

Можливий турнір Європейської Суперліги не буде закритим.

Про це розповів гендиректор проєкту. Бернд Райхарт.

"Суперліга не буде закритим змаганням, постійних членів не буде. Окрім Реала, Барселони та Ювентуса є багато інших клубів, які мають занепокоєння щодо поточної ситуації в футболі та ідеї щодо її покращення у Європі. Спортивні заслуги будуть центральною частиною Суперліги".