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Гендиректор Суперліги: Це не буде закрите змагання

Сьогодні 20:17 114 0
Генеральний директор Суперліги розповів про основні принципи можливого турніру
Гендиректор Суперліги: Це не буде закрите змагання
#Європейська Суперліга

Джерело - AS.

Можливий турнір Європейської Суперліги не буде закритим.

Про це розповів гендиректор проєкту. Бернд Райхарт.

"Суперліга не буде закритим змаганням, постійних членів не буде. Окрім Реала, Барселони та Ювентуса є багато інших клубів, які мають занепокоєння щодо поточної ситуації в футболі та ідеї щодо її покращення у Європі. Спортивні заслуги будуть центральною частиною Суперліги".

  Президент ПСЖ: Суперліги ніколи не буде

"У Суперлізі буде жорсткий фінансовий контроль, не вагайтеся. Це одна з осей нашого проєкту. Футбол повинен контролювати свої витрати і жити коштом прибутку, який він генерує", - розповів Райхарт.

Раніше Галліані запропонував створити Суперлігу без англійських клубів.

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