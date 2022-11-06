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У 11-му турі української Першої ліги відбулися 4 матчі.
Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 6 листопада
Група Б
Гірник-Спорт - Кремінь 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 37 Громенко, 1:1 - 39 Азізов, 1:2 - 78 Фальковський
СК Полтава - ЛНЗ 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 34 Галенко
Група А
Полісся - Нива (Тернопіль) 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 39 Грицук (пен), 2:0 - 45+1 Шастал, 2:1 - 68 Соколов
Карпати - Діназ 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Богунов, 1:1 - 38 Когут, 2:1 - 64 Кожанов (пен), 2:2 - 77 Мораренко, 3:2 - 90 Репета
Турнірні таблиці груп Першої ліги: