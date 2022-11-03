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Йовичевич: Маємо більше цінувати те, що зробили

Сьогодні 12:26 159 0
Тренер Шахтаря прокоментував поразку від Лейпцига
Йовичевич: Маємо більше цінувати те, що зробили
#Йовичевич, #Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

РБ Лейпциг заслуговано переміг Шахтар у 6-у турі Ліги чемпіонів (0:4).

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Сьогодні ми відчували занадто велику відповідальність і психологічний тиск, що, можливо, можемо зробити ту величезну історію, яка стояла як задача перед нами. Мусиш вірити, що це можливо. Та відповідальність змушує помилятись у 1-му, 2-му, 3-му...Три голи привезли собі. То і є той тиск. Але такі, ситуації, такі поразки, такий рівень Лейпцига дають мені думати, що мусимо більше цінувати те, що зробили".

  Шахтар - РБ Лейпциг 0:4: Огляд матчу

"Не хочу зараз робити трагедію, тому що грали проти дуже якісного опонента, який заслуговує бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми показали, що ми - команда, і залишаємось командою, коли програємо. Вони перемогли заслужено", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Степаненко - найкращий гравець Шахтаря в матчі з Лейпцигом.

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