РБ Лейпциг заслуговано переміг Шахтар у 6-у турі Ліги чемпіонів (0:4).

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Сьогодні ми відчували занадто велику відповідальність і психологічний тиск, що, можливо, можемо зробити ту величезну історію, яка стояла як задача перед нами. Мусиш вірити, що це можливо. Та відповідальність змушує помилятись у 1-му, 2-му, 3-му...Три голи привезли собі. То і є той тиск. Але такі, ситуації, такі поразки, такий рівень Лейпцига дають мені думати, що мусимо більше цінувати те, що зробили".