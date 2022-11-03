РБ Лейпциг міг здобути більш переконливу перемогу в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з Шахтарем (0:4).

Про це заявив хавбек "биків" Крістофер Нкунку.

"Ми грали з великою інтенсивністю, це є нашим стилем. Створили багато моментів, і могли забити більше Шахтарю, але нам не вистачило ефективності. Рахунок дозволяв розслабитись нам, але, я вважаю, що це було помилкою. Нам потрібно попрацювати над інстинктом вбивці", - сказав Нкунку.