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Нкунку: Могли забити більше Шахтарю

Сьогодні 12:09 262 0
Лідер Лейпцига розповів про перемогу над Шахтарем
Нкунку: Могли забити більше Шахтарю
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар, #Крістофер Нкунку

Джерело - УЄФА.

РБ Лейпциг міг здобути більш переконливу перемогу в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з Шахтарем (0:4).

Про це заявив хавбек "биків" Крістофер Нкунку.

"Ми грали з великою інтенсивністю, це є нашим стилем. Створили багато моментів, і могли забити більше Шахтарю, але нам не вистачило ефективності. Рахунок дозволяв розслабитись нам, але, я вважаю, що це було помилкою. Нам потрібно попрацювати над інстинктом вбивці", - сказав Нкунку.

Нагадаємо, Нкунку - найкращий гравець матчу Шахтар - РБ Лейпциг.

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