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Ноєр переніс три операції через рак шкіри

Вчора 23:24 254 0
Мануель Ноєр розповів про свою хворобу.
Ноєр переніс три операції через рак шкіри
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Мануель Ноєр

Джерело - isport.ua.

Воротар збірної Німеччини та Баварії Мануель Ноєр повідомив, що у нього був діагностований рак шкіри на обличчі.

Про це розповів сам голкіпер.

Футболіст заявив, що вже переніс три операції.

Нещодавно Нойєр запустив новий продукт по догляду за шкірою спільно з зіркою тенісу Анжелікою Кербер. У пресрелізі він розповів свою історію про рак.

"У нас обох дуже особиста історія, коли справа доходить до шкірних захворювань. Анжеліка має гіперпігментацію, викликану сонцем, а в моєму випадку це рак шкіри на обличчі, який мені довелося оперувати три рази", — заявив Ноєр.

Зазначимо, що Ноєр пропустив останні сім матчів Баварії через проблеми зі здоров'ям.

Раніше Ноєр вийшов на друге місце за кількістю сухих матчів в Лізі чемпіонів.

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