Ноєр переніс три операції через рак шкіри

Мануель Ноєр розповів про свою хворобу.

Воротар збірної Німеччини та Баварії Мануель Ноєр повідомив, що у нього був діагностований рак шкіри на обличчі.

Про це розповів сам голкіпер.

Футболіст заявив, що вже переніс три операції.

Нещодавно Нойєр запустив новий продукт по догляду за шкірою спільно з зіркою тенісу Анжелікою Кербер. У пресрелізі він розповів свою історію про рак.

"У нас обох дуже особиста історія, коли справа доходить до шкірних захворювань. Анжеліка має гіперпігментацію, викликану сонцем, а в моєму випадку це рак шкіри на обличчі, який мені довелося оперувати три рази", — заявив Ноєр.

Зазначимо, що Ноєр пропустив останні сім матчів Баварії через проблеми зі здоров'ям.

Раніше Ноєр вийшов на друге місце за кількістю сухих матчів в Лізі чемпіонів.