Баварія здобула перемогу над Барселоною в межах 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:0).

Голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр відіграв на нуль у 53-х матчах ЛЧ.

За цим показником він обігнав Джанлуїджі Буффона, у якого 52 матчі. На першому місці Ікер Касільяс - 57 матчів.

