Оуен розповів скільки міг би коштувати на піку кар'єри

Колишній форвард збірної Англії розповів про зміни трансферного ринк

Джерело - Mirror.

Ціна трансферу Ерлінга Голанда з Боруссії Дортмунд до Манчестер Сіті не відображує цінності гравця.

Про це заявив колишній форвард збірної Англії Майкл Оуен.

"Здається, рік-два тому суми трансферів були вищими, ніж зараз. Очевидно, що сума переходу Голанда не була правдивим відображенням його ціни через комісії агентів та різні умови в контракті. Ринок був відкритим, коли мені було 19-20, я перебував на піку. Ви говорите, що моя ціна могла б становити 100+ млн фунтів - мабуть, тяжко сказати".

Реал не підпише Мбаппе та Голанда до 2024 року

"Скільки зараз вартує Мбаппе? Справді не знаю. Якби він пішов з ПСЖ, за нього заплатили б 150 млн фунтів? 200 млн? Тому якщо його ціна така, я не знаю за себе. Але я був схожим гравцем, брав Золотий м’яч, двічі вигравав Золоту бутсу, виступив на ЧС у 18 років", - сказав Оуен

Раніше повідомлялося, що у контракті Голанда є відступні для Реала.