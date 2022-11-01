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Клопп: Наполі зараз, найкраща команда у Європі

Сьогодні 11:40 128 0
Юрген Клопп прокоментував матч з Наполі
Клопп: Наполі зараз, найкраща команда у Європі
Фото - gettyimages
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Наполі

Джерело - uefa.com.

Наполі набрав феноменальну форму перед матчем 6 туру Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Найголовніше на груповому етапі Ліги чемпіонів – пройти у плей-оф, що ми й зробили. Якщо ви дивитеся футбол, то знаєте, що Наполі зараз перебуває у неймовірній формі. Можливо, на цей час це найкраща команда у Європі. У цій грі ми повинні бути зосереджені.

Я готовий до матчу із Наполі. У нас є деякі проблеми через травми футболістів, але ми повинні пройти через це", - відзначив Клопп.

Нагадаємо, керівництво Ліверпуля довіряє Клоппу.

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