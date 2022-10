Керівництво Ліверпуля не планує звільняти головного тренера команди Юргена Клоппа.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

У мерсисайдському клубі повністю довіряють тренеру, незважаючи на невдалі результати цього сезону. Сам Клопп також не розглядає можливості піти у відставку.

Ліверпуль має намір здійснити кілька ТОП-трансферів наступного літа. Крім того, червоні хочуть підписати нового центрального півзахисника вже взимку.

❗️X News #Klopp: Been told that he still has the total support of the owners. Klopp is also not thinking about resigning - confirmed. #LFC wants to invest in top transfers next summer - with Klopp. A central midfielder is wanted in winter already! @SkySportDE 🇩🇪