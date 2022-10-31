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Керівництво Ліверпуля довіряє Клоппу

Сьогодні 22:42 138 0
Ліверпуль має намір здійснити кілька ТОП-трансферів наступного літа
Керівництво Ліверпуля довіряє Клоппу
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ліверпуля не планує звільняти головного тренера команди Юргена Клоппа.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

У мерсисайдському клубі повністю довіряють тренеру, незважаючи на невдалі результати цього сезону. Сам Клопп також не розглядає можливості піти у відставку.

Ліверпуль має намір здійснити кілька ТОП-трансферів наступного літа. Крім того, червоні хочуть підписати нового центрального півзахисника вже взимку.

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