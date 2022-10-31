Ліверпуль має намір здійснити кілька ТОП-трансферів наступного літа

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Ліверпуля не планує звільняти головного тренера команди Юргена Клоппа.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

У мерсисайдському клубі повністю довіряють тренеру, незважаючи на невдалі результати цього сезону. Сам Клопп також не розглядає можливості піти у відставку.

Ліверпуль має намір здійснити кілька ТОП-трансферів наступного літа. Крім того, червоні хочуть підписати нового центрального півзахисника вже взимку.