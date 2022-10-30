Ренн розгромив Монпельє, Осер завдяки голу Сахі здолав Аяччо: результати матчів 13 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 жовтня, у 13-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

13 тур, 30 жовтня

Осер - Аяччо 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Сахі

Брест - Реймс 0:0

Монако - Анже 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Емболо, 2:0 - 70 Головін

Нант - Клермон 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Боржес, 1:1 - 73 Мухамед

Ренн - Монпельє 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Тер’є, 2:0 - 23 Калімуендо, 3:0 - 85 Гуірі

Сьогодні, 30 жовтня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Лор’ян - Ніцца

21:45. Ліон - Лілль