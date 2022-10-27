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Маркевич: Дуже хотів бачити Коноплянку у Металісті

Сьогодні 14:52 246 0
Маркевич: Дуже хотів бачити Коноплянку у Металісті
#Євген Коноплянка, #Мирон Маркевич

Джерело - fanday.net.

Колишній тренер Металіста Мирон Маркевич хотів запросити в команду півзахисника Дніпра Євгена Коноплянку.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі fanday.net.

"Знаєте, коли він йшов до Севільї, я розумів його як футболіста. Коноплянка – гравець атаки. Він багато створював попереду і сам забивав. Тому я постійно просив захисників Стринича, Лео Матоса, підстрахувати його. Тренер Севільї Хорхе Сампаолі вважав за краще гру у три захисники, для Коноплянки ця схема не підходила.

Металіст часів Ярославського - це ідеальний варіант для Жені. І схема, і партнери – там би він заграв ще яскравіше. Я дуже хотів бачити його у Харкові, знав його потенціал. Адже я до збірної пацаном його запрошував - у 2010 році", - сказав Маркевич.

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