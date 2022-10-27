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Конте: VAR завдає великої шкоди футболу

Сьогодні 10:43 130 0
Антоніо Конте прокоментував скасований гол Гаррі Кейна у матчі з Спортінгом
Конте: VAR завдає великої шкоди футболу
Фото - gettyimages
#Конте, #Спортінг, #Тоттенгем

Джерело - tribuna.com.

Арбітри помилилися, коли скасували гол Гаррі Кейна у ворота Спортінга в матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте..

"Думаю, що м’яч був перед Кейном, а гол - це гол. Не розумію лінії, які вони там намалювали. Дуже важко коментувати це рішення.

VAR завдає великої шкоди. Хочу побачити, чи готові вони на іншому стадіоні топ-команди скасувати такий гол. Я хотів би це знати. Багато несправедливості. Мені не подобається така ситуація. Не бачу позитивних речей.

Другий тайм був позитивним, ми грали з великою інтенсивністю. Ми заслуговували на перемогу, але знаємо, що сталося. Не розумію, чому ми тепер повинні думати про кваліфікацію в плей-оф у наступному матчі, коли могли розв’язати це питання ще в цій грі. Коли вигадують такі епізоди - завдають великої шкоди та проблеми клубу", - сказав Конте.

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