Конте: VAR завдає великої шкоди футболу

Арбітри помилилися, коли скасували гол Гаррі Кейна у ворота Спортінга в матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте..

"Думаю, що м’яч був перед Кейном, а гол - це гол. Не розумію лінії, які вони там намалювали. Дуже важко коментувати це рішення.

VAR завдає великої шкоди. Хочу побачити, чи готові вони на іншому стадіоні топ-команди скасувати такий гол. Я хотів би це знати. Багато несправедливості. Мені не подобається така ситуація. Не бачу позитивних речей.

Другий тайм був позитивним, ми грали з великою інтенсивністю. Ми заслуговували на перемогу, але знаємо, що сталося. Не розумію, чому ми тепер повинні думати про кваліфікацію в плей-оф у наступному матчі, коли могли розв’язати це питання ще в цій грі. Коли вигадують такі епізоди - завдають великої шкоди та проблеми клубу", - сказав Конте.