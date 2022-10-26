Президент Ла-Ліги вимагає санкцій проти ПСЖ

Хав'єр Тебас висловився щодо санкцій УЄФА у зв'язку з порушенням фінансового феєр-плею ПСЖ

УЄФА застосувала до ПСЖ надто несуттєве покарання порівняно з активами власників.

Про це розповів президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

Раніше УЄФА оштрафував ПСЖ за порушення ФФП на 10 мільйонів євро. Ця сума може зрости, якщо в майбутньому Париж продовжить не дотримуватись правил.

"Потрібно прямо зараз ввести санкції проти ПСЖ. Для них та їхнього президента Нассера Аль-Хелаїфі 10 млн євро – це як чашка кави. Тому санкції проти них мають бути спрямовані на стримування та торкатися спортивної сторони. ПСЖ ламає екосистему футболу. Як конкурувати із клубом, у якого втрати у розмірі 1 млрд євро? Це складно", – сказав Тебас.

Раніше президент Ла-Ліги подав до суду на власника ПСЖ.