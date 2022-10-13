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Президент Ла-Ліги подав до суду на власника ПСЖ

Сьогодні 21:10 135 0
Президент Ла-Ліги подав до суду на власника ПСЖ
Фото - gettyimages
#Аль-Хелаїфі, #Хавьєр Тебас

Джерело - tribuna.com.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас подав до суду на президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

Про це повідомляє The Athletic.

Це пов'язано з заборгованостями у виплатах перед чемпіонатом Іспанії з боку мовника beIN Sports, якою керує Аль-Хелаїфі.

Зазначається, що минулої п'ятниці Ла-*Ліга офіційно подала до суду клопотання про заморожування активів beIN Media Group. Хав'єр Тебас стверджує, що компанія повинна виплатити 51 мільйон євро компенсації.

У медіакомпанії підтверджують факт заборгованості, але вона дорівнює близько 10 млн євро.

BeIN Sports транслює Ла-Лігу у 35 країнах світу.

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