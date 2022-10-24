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Козловський: Яке відношення до ЧС-2030 має Павелко?

Сьогодні 18:00 214 0
Козловський: Яке відношення до ЧС-2030 має Павелко?
#Андрій Павелко, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко не має відношення до того, що Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу-2030.

Про це заявив президент Руха Григорій Козловський.

"Андрій Васильович [Павелко - прим.] має таке саме відношення до чемпіонату світу, як я до Марса. Ми надіємося, що чемпіонат світу буде привезено в цю країну завдяки одній людині - нашому президенту Володимиру Зеленському.

Це його особистий контакт. Це після його розмови з Чеферіном ми маємо великий шанс отримати чемпіонат світу.

Яке відношення до ЧС має Павелко? Вони лише розказують, що працюють, але навіть фотографію по-людськи зробити не можуть. Як і до фіналу ЛЧ. Це що, Павелко нам його привіз? Ці фінти, які робив Павелко упродовж 7-8 років, зараз вже не пройдуть", - сказав Козловський.

Раніше Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому.

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