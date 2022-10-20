Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому

Вручення підозри генеральному секретарю та віцепрезиденту УАФ Юрію Запісоцькому не вплине на заявку України прийняти ЧС-2030 разом з Іспанією і Португалією.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Генеральний секретар і віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький теж у штаб-квартирі УЄФА. Проводить зустрічі і обговорення ключових вимог з формування заявки з європейськими колегами та ФІФА.

Провокаційний інцидент, який стався з Юрієм на кордоні при виїзді з України, як і будь-які інші спроби диверсій проти історичного для України проєкту ЧС-2030 та українського футболу загалом, жодним чином не зашкодили нашій мотивації. Швидше навпаки!

Якщо комусь хочеться відібрати в мільйонів українських уболівальників мрію і тим самим зробити подарунок фашистській росії, то, як свого часу сказав Глава нашої Держави Володимир Зеленський, "їдьте у росію, якщо вам там подобається". Тому, як кажуть в народі, собаки гавкають, а караван йде", - написав Павелко.