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Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому

Сьогодні 12:22 249 0
Андрій Павелко прокоментував ситуацію з генеральним секретарем і віцепрезидентом УАФ Юрієм Запісоцьким.
Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому
#Запісоцький, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Вручення підозри генеральному секретарю та віцепрезиденту УАФ Юрію Запісоцькому не вплине на заявку України прийняти ЧС-2030 разом з Іспанією і Португалією.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Генеральний секретар і віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький теж у штаб-квартирі УЄФА. Проводить зустрічі і обговорення ключових вимог з формування заявки з європейськими колегами та ФІФА.

Провокаційний інцидент, який стався з Юрієм на кордоні при виїзді з України, як і будь-які інші спроби диверсій проти історичного для України проєкту ЧС-2030 та українського футболу загалом, жодним чином не зашкодили нашій мотивації. Швидше навпаки!

Якщо комусь хочеться відібрати в мільйонів українських уболівальників мрію і тим самим зробити подарунок фашистській росії, то, як свого часу сказав Глава нашої Держави Володимир Зеленський, "їдьте у росію, якщо вам там подобається". Тому, як кажуть в народі, собаки гавкають, а караван йде", - написав Павелко.

Нагадаємо, Запісоцькому вручили підозру при перетині кордону між Польщею та Україною. 

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