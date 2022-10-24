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Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села?

Сьогодні 17:00 222 0
Власник львівського клубу звернувся до Протасова
Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села?
#Андрій Павелко, #Олег Протасов, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Керівник УАФ Андрій Павелко через два тижні згадав про Олега Протасова після 24 лютого 2022 року.

Про це заявив президент Руха Григорій Козловський.

"Прочитав про обшуки у Павелка вдома та в УАФ, про затримання Запісоцького. І зразу пішли статті про засланих козачків. Павелко приніс політику в футбол. Ми жодного відношення до цього не маємо.

Мені дуже боляче. До 7 років мене виховувала бабця - колишня бандерівка, яка воювала у лісах. Всі бандерівські пісні я знаю з дитинства. Від слова "москаль" мою бабку кидало в у тремтіння. Я вихований за правильною історією.

Ми прекрасно розуміємо, що ці заяви писали не Протасов та Дем’яненко. Вони навіть слів таких не знають. У Андрія Васильовича є кому писати текст, а ці люди просто підписують. Мені боляче, що ця наволоч з УАФ сховалася за легендами українського футболу. Олеже, Анатолію, не робіть цього.

Протасов підписав те, де було написано "один з експрезидентів футбольного клубу, який міг мати бізнес-зв’язки зі ставлениками рф на кшталт Козака-Медведчука, закликає до руйнації УАФ". Васильович, тобі не вистачило яєць написати, що це Козловський? Напиши, що ти вважаєш, що Козловський є кремлівським агентом. Слабо, Андрій Васильович?

Олеже, коли ти сидів в підвалі в селі Гурівщина, куди вже зайшли москалі… Ти, напевно, забув, хто тебе вивіз з села. Село було окуповане, а ти сидів у підвалі. Ти забув, хто тебе вивіз з того села. Забув, скільки людей ризикували життям, щоб тебе звідти вивезти? Ти забув, куди тебе потім привезли? Ти приїхав в одній футболці та в одних штанах. Забув про ці емоції, Олеже? Забув, коли про тебе згадав Павелко? Павелко згадав про тебе через два тижні після того, як дізнався, що ти тут. Ти думав, що твоя доля цікавить Павелка? В цій історії Павелка цікавили лише 4 кг чорної ікри, яку він забув в Emily Resort по дорозі в мукачівський котел. Не ти його цікавив, за тебе боролися ми. Як ти збираєшся мені в очі дивитись після цієї заяви?", - сказав Козловський.

Раніше Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому.

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