Козловський: Лучано Лучі президентів клубів називає дурнями та ідіотами

За уявленням голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі Україна - тундра, де аборигени бігають зі списами.

Про це заявив президент Руха Григорій Козловський.

"Є такий персонаж - Лучано Лучі. Йому 73 чи 75 років. Це людина, яка приїхала з Італії в Україну. За його уявленням, з гарної, красивої та історично багатої Італії в тундру, яка називається Україна, де живуть аборигени та бігають зі списами. Чувак приїхав і розказує нам, як жити.

Ви подумайте над його словами в соцмережах. Він президентів клубів називає дурнями, ідіотами… Там великий спектр. Вірніше, невеликий, адже в нього обмежена можливість до діалогу. Він в цій країні дозволяє собі так спілкуватися, а потім розказує, що це не його твіттер. Але це його твіттер. Є докази, але УАФ не провело розслідування.

Він дозволяє собі вмішуватися в процес суддівства під час матчу, пише арбітрам-ВАР прямо посеред гри. Наприклад, чи було пенальті. А потім пише СМС-ки: "Я тебе звільню, я тебе вижену", - сказав Козловський.