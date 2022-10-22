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Хаві: Роналду мотивував Мессі ставати краще

Сьогодні 15:44 151 0
Хаві поділився думками про суперництво Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
Хаві: Роналду мотивував Мессі ставати краще
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #Кріштіану Роналду, #Хаві Ернандес

Джерело - tribuna.com.

Суперництво Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду у Ла-Лізі мотивувало кожного з них ставати кращим.

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві для документального фільму BBC Мессі: загадка.

"Роналду мотивував Мессі ставати кращим гравцем. Можливо, Кріштіану та Ліонель не визнають цього, але я впевнений, що вони слідкували один за одним.

Якщо в тобі є дух суперництва, ти хочеш бути найкращим", - сказав Хаві.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.

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