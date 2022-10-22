Хаві: Роналду мотивував Мессі ставати краще

Суперництво Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду у Ла-Лізі мотивувало кожного з них ставати кращим.

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві для документального фільму BBC Мессі: загадка.

"Роналду мотивував Мессі ставати кращим гравцем. Можливо, Кріштіану та Ліонель не визнають цього, але я впевнений, що вони слідкували один за одним.

Якщо в тобі є дух суперництва, ти хочеш бути найкращим", - сказав Хаві.