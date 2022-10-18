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Підсумкова десятка рейтингу Золотий м'яч 2022

Сьогодні 08:40 505 0
У топ-10 - чотири гравці Реала
Підсумкова десятка рейтингу Золотий м'яч 2022
#Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

Відбулася церемонія вручення нагороди Золотий м'яч (Ballon d'Or) для найкращого футболіста 2022 року. Престижна нагорода вручається у 66-й раз.

Нападник Карім Бензема став володарем Золотого м'яча, він виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії в складі Реала, ставши заодно найкращим бомбардиром цих турнірів.

До топ-3 також увійшли сенегалець Садіо Мане (Ліверпуль / Баварія) та бельгієць Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті).

Підсумкова десятка рейтингу Золотий м'яч 2022

1. Карім Бензема (Реал, Франція)
2. Садіо Мане (Баварія / Ліверпуль, Сенегал)
3. Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Бельгія)
4. Роберт Левандовський (Барселона / Баварія, Польща)
5. Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет)
6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
7. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)
8. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія)
9. Лука Модрич (Реал, Хорватія)
10. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті / Боруссія Д, Норвегія)
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