Гірник-Спорт у дев’ятьох зумів уникнути поразки: результати матчів 8 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі української Першої ліги Гірник-Спорт зіграв внічию зі СК Полтава, Карпати не зуміли перемогти ФСК Маріуполь.
Гірник-Спорт ще у першому тайму залишився у дев’ятьох - було вилучено Шинкаренка та Сеницького. Пропустивши гол на 84-ій хвилині Гірник-Спорт зумів відігратися у компенсовані хвилини. Львівська команда на виїзді не переграла аутсайдера ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 16 жовтня
Група А
ФСК Маріуполь - Карпати 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Булгаков, 68 Тарануха
Група Б
Гірник-Спорт - СК Полтава 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 84 Стрельцов, 1:1 - 90+4 Підручний