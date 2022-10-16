Гірник-Спорт у дев’ятьох зумів уникнути поразки: результати матчів 8 туру Першої ліги

У Першій лізі зіграно два матчі

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі української Першої ліги Гірник-Спорт зіграв внічию зі СК Полтава, Карпати не зуміли перемогти ФСК Маріуполь.

Гірник-Спорт ще у першому тайму залишився у дев’ятьох - було вилучено Шинкаренка та Сеницького. Пропустивши гол на 84-ій хвилині Гірник-Спорт зумів відігратися у компенсовані хвилини. Львівська команда на виїзді не переграла аутсайдера ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

8 тур, 16 жовтня

Група А

ФСК Маріуполь - Карпати 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Булгаков, 68 Тарануха

Група Б

Гірник-Спорт - СК Полтава 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Стрельцов, 1:1 - 90+4 Підручний