Павелко: Є ідея придбати четвертий фургон VAR

Джерело - Чемпіон.
Поки що в турі УПЛ буде лише один матч з VAR (плюс той VAR, який оплатять клуби), проте після війни є надія мати всі матчі туру з системою VAR.
Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.
"Ми розуміємо, що під час війни є питання щодо логістики та людського ресурсу. Тому було ухвалено рішення один матч у турі за рішенням УПЛ обслуговувати VAR за рахунок УАФ.
А решта фургони VAR залишаються в готовності на той момент, коли ми зможемо обслуговувати всі матчі.
Є ідея придбати четвертий фургон, щоб після війни ми мали можливість закривати VAR усі матч", - сказав Павелко.
Раніше повідомлялося, що УАФ хотіла б запросити Сергія Реброва, але наставник має контракт з Аль-Айном, тому відбір Євро-2024, швидше за все, розпочне Петраков.