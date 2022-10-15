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Павелко: Є ідея придбати четвертий фургон VAR

Вчора 22:10 239 0
Функціонер розповів про ситуацію з VAR в УПЛ
Павелко: Є ідея придбати четвертий фургон VAR
#Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

Поки що в турі УПЛ буде лише один матч з VAR (плюс той VAR, який оплатять клуби), проте після війни є надія мати всі матчі туру з системою VAR.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми розуміємо, що під час війни є питання щодо логістики та людського ресурсу. Тому було ухвалено рішення один матч у турі за рішенням УПЛ обслуговувати VAR за рахунок УАФ.

А решта фургони VAR залишаються в готовності на той момент, коли ми зможемо обслуговувати всі матчі.

Є ідея придбати четвертий фургон, щоб після війни ми мали можливість закривати VAR усі матч", - сказав Павелко.

Раніше повідомлялося, що УАФ хотіла б запросити Сергія Реброва, але наставник має контракт з Аль-Айном, тому відбір Євро-2024, швидше за все, розпочне Петраков.

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