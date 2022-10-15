Павелко: Є ідея придбати четвертий фургон VAR

Поки що в турі УПЛ буде лише один матч з VAR (плюс той VAR, який оплатять клуби), проте після війни є надія мати всі матчі туру з системою VAR.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми розуміємо, що під час війни є питання щодо логістики та людського ресурсу. Тому було ухвалено рішення один матч у турі за рішенням УПЛ обслуговувати VAR за рахунок УАФ.

А решта фургони VAR залишаються в готовності на той момент, коли ми зможемо обслуговувати всі матчі.

Є ідея придбати четвертий фургон, щоб після війни ми мали можливість закривати VAR усі матч", - сказав Павелко.