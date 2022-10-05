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Саленко: Шейхи Реброва ніколи не відпустять

Сьогодні 17:28 400 0
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Саленко: Шейхи Реброва ніколи не відпустять
#Олександр Петраков, #Сергій Ребров, #Олег Саленко

Джерело - Чемпіон.

Шанси головного тренера еміратського Аль-Айна Сергія Реброва очолити збірну України не високі.

Про це заявив колишній форвард київського Динамо Олег Саленко.

"Ребров добре почувається в ОАЕ. Має завдання виграти азіатську Лігу чемпіонів. Шейхи його ніколи не відпустять, і він сам не поїде, бо серйозне завдання - якщо він виграє, то йде далі", - сказав Саленко.

Нагадаємо збірна України під керівництвом Олександра Петракова не зуміла вийти на чемпіонат світу 2022 і не підвищилася до дивізіону А Ліги націй.

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