Саленко: Шейхи Реброва ніколи не відпустять

Шанси головного тренера еміратського Аль-Айна Сергія Реброва очолити збірну України не високі.

Про це заявив колишній форвард київського Динамо Олег Саленко.

"Ребров добре почувається в ОАЕ. Має завдання виграти азіатську Лігу чемпіонів. Шейхи його ніколи не відпустять, і він сам не поїде, бо серйозне завдання - якщо він виграє, то йде далі", - сказав Саленко.