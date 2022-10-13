Міньйоле: Історія Брюгге на цьому не закінчується

Джерело - УЄФА.
Гравці Брюгге здійснили мрію, вийшовши в плей-оф Ліги чемпіонів.
Про це розповів воротар команди Сімон Міньйоле
"Це мрія. Ми боролися до кінця та нарешті зробили це. У попередні роки у нас нічого не виходило. Ми відчували, що цього року все буде інакше, і тепер вихід у плей-оф за нами. Але наша історія на цьому не закінчується - давайте подивимося, як далеко ми зможемо пройти", - сказав Міньйоле.
Нагадаємо, Брюгге Соболя та Яремчука вперше в історії вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів.