Головне
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 998
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:38 9032
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:01 2325
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:11 204
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:47 1151
Динамо прийме Ренн, Рома зіграє з Бетісом: Розклад 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:22 329
Будівельник переміг Бріндізі у 1 турі Кубка Європи ФІБА
Вчора 23:40 378
Прометей переміг Літкабеліс у 1 турі Єврокубку
Вчора 21:00 308
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Вчора 13:44 1040
УПЛ перенесла матч Чорноморець - Кривбас
Вчора 11:11 375
Прямі трансляції

Міньйоле: Історія Брюгге на цьому не закінчується

Сьогодні 11:02 164 0
Бельгійці вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів
Міньйоле: Історія Брюгге на цьому не закінчується
#Брюгге, #Ліга чемпіонів, #Міньйоле

Джерело - УЄФА.

Гравці Брюгге здійснили мрію, вийшовши в плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів воротар команди Сімон Міньйоле

"Це мрія. Ми боролися до кінця та нарешті зробили це. У попередні роки у нас нічого не виходило. Ми відчували, що цього року все буде інакше, і тепер вихід у плей-оф за нами. Але наша історія на цьому не закінчується - давайте подивимося, як далеко ми зможемо пройти", - сказав Міньйоле.

Нагадаємо, Брюгге Соболя та Яремчука вперше в історії вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 2325
Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли 1035
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo 1040
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9032
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів 1151
Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО 1884
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22504 3
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15412 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 222370 3
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26378
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45555
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99101