Міньйоле: Історія Брюгге на цьому не закінчується

Гравці Брюгге здійснили мрію, вийшовши в плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів воротар команди Сімон Міньйоле

"Це мрія. Ми боролися до кінця та нарешті зробили це. У попередні роки у нас нічого не виходило. Ми відчували, що цього року все буде інакше, і тепер вихід у плей-оф за нами. Але наша історія на цьому не закінчується - давайте подивимося, як далеко ми зможемо пройти", - сказав Міньйоле.